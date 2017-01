Atual campeã, Costa do Marfim fica no 0 a 0 com Togo na estreia da Copa Africana Agência Estado Link



Atual campeã da Copa Africana de Nações, a Costa do Marfim não estreou bem na edição 2017 do principal torneio do continente e ficou no empate sem gols diante de Togo nesta segunda-feira. Em uma partida sem grandes emoções, as equipes ficaram no 0 a 0 no confronto realizado na cidade de Oyem, no Gabão, sede da competição.



Com o resultado, as duas seleções somaram os primeiros pontos do Grupo C, que terá sua primeira rodada completa ainda nesta segunda, quando a República Democrática do Congo pega Marrocos. Na sexta-feira, será a vez dos marfinenses enfrentarem os congoleses e dos togoleses duelarem com os marroquinos.



Mesmo já não contando com alguns nomes de peso, como os irmãos Kolo e Yaya Touré e o atacante Didier Drogba, responsáveis pela ascensão do futebol do país nos anos 2000, a Costa do Marfim ainda tem jogadores de expressão em sua seleção. Nesta segunda, foram titulares o zagueiro Eric Bailly, do Manchester United, o lateral Aurier, do Paris Saint-Germain, e os atacantes Salomon Kalou, ex-Chelsea, e Wilfried Zaha, ex-Manchester United. Ainda ligado ao Manchester City e emprestado ao Stoke, Wilfried Bony entrou no segundo tempo.



Apesar destes nomes e do favoritismo carregado por ter vencido a edição do torneio de 2015, na Guiné Equatorial, a Costa do Marfim não conseguiu furar a defesa do adversário. A seleção togolesa conta com um elenco bem menos conhecido e tem no atacante Emmanuel Adebayor, ex-Arsenal, Manchester City, Tottenham e Real Madrid, seu principal destaque.



O resultado desta segunda também confirmou uma tendência neste início de disputa da Copa Africana de Nações. Das cinco partidas disputadas até agora, quatro terminaram empatadas. A única seleção que venceu foi Senegal, que bateu a Tunísia por 2 a 0 no domingo.







