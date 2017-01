Empresário é preso após agredir namorada Lázaro Jr. Link



Um empresário de 43 anos, morador no bairro Nova Iorque, em Araçatuba, foi preso na noite de domingo (16), acusado de agredir a namorada dele, uma secretária de 44 anos. O crime aconteceu no apartamento da vítima, também no Nova Iorque, onde ela estava com o filho de 11 anos. Ela também teria sido ameaçada pelo autor, que pagou fiança para não ir para a cadeia.



A mulher contou à polícia que recebeu a visita do namorado por volta das 17h30. Ele chegou aparentemente bem, mas ficou bastante nervoso depois que ela contou que na noite anterior esteve com uma ex-secretária dele, que estaria comemorando aniversário. Bastante alterado, o acusado disse que não queria a amizade entre elas, que a vítima estava mentindo e ameaçou matá-la, dizendo que ela não o conhecia.



Assustada, a mulher, que estava deitada na cama assistindo TV, tentou se levantar para sair do quarto, mas foi agarrada pelos cabelos, jogada de volta na cama e teve o pescoço apertado pelo acusado. A mulher disse que tentou se defender, chegando a arranhar o namorado, que passou a agredi-la com tapas no rosto.



Durante a briga, a vítima conseguiu se levantar, mas foi novamente segura pelo acusado, que bateu com a cabeça dela em peças do box do banheiro, que está em reforma. Segundo ela, o namorado pegou um dos pedaços de ferro desse box e bateu nos braços e nas pernas dela.



A vítima começou a gritar por socorro e o filho dela telefonou para a polícia. Enquanto aguardava por socorro, ela se trancou com o filho em outro quarto, porém, o namorado quebrou a porta do cômodo e o suporte de um televisor no local. A vítima conseguiu fugir para o apartamento de uma vizinha e trancar o acusado no apartamento dela, onde ele permaneceu até a chegada da polícia.



Segundo a vítima, ela também foi agredida pelo acusado no sábado, porém, na ocasião não registrou boletim de ocorrência. Apesar de ter o apartamento dele, a mulher diz que o namorado vive no dela, por isso, pediu medidas protetivas previstas na lei Maria da Penha.



O delegado plantonista prendeu o empresário em flagrante por violência doméstica, ameaça, dano e lesão corporal e arbitrou fiança de R$ 1,5 mil. Como o valor foi pago, o acusado responderá pelos crimes em liberdade.





