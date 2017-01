Chuva alaga e causa transtornos a moradores de Araçatuba e região Lázaro Jr. Link



Yago Monteiro/Folha da Região - 16/01/2017 Volume de água chegou a quase 50 centímetros, prejudicando residência no bairro Arco-Íris Volume de água chegou a quase 50 centímetros, prejudicando residência no bairro Arco-Íris







Já na residência de uma família no bairro Arco-Íris, o volume de água chegou a quase 50 centímetros depois que a enxurrada arrancou o portão do imóvel, que fica próximo à rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463).



Fotos de Yago Monteiro/Folha da Região





Na rua Panorama, no bairro com o mesmo nome, o muro de um condomínio cedeu devido a grande quantidade de água, interditando a via.



Nas chácaras Recreio Tropical, às margens da rodovia Marechal Rondon, após o Clube dos Advogados, também houve alagamento na rua Valentim Sgarbosa, 44.



Segundo o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), das 7h de domingo até as 7h desta segunda-feira, choveu 98,3 milímetros em Araçatuba, volume considerado muito alto. Para se ter uma ideia, choveu 128 milímetros no mês de dezembro.



Em Guararapes, uma máquina do Departamento de Água e Esgoto emprestada à Prefeitura foi arrastada para dentro de uma lagoa, segundo mensagem enviada ao Whatsapp da Folha (99663-5314). O problema aconteceu na praça dos Trabalhadores.

Colaboração de leitor Máquina cedida à Prefeitura de Guararapes foi jogada para dentro de lagoa em Guararapes Máquina cedida à Prefeitura de Guararapes foi jogada para dentro de lagoa em Guararapes Colaboração de leitor Na rua Valentim Sgarbosa, nas chácaras Recreio Tropical, em Araçatuba, também houve alagamento Na rua Valentim Sgarbosa, nas chácaras Recreio Tropical, em Araçatuba, também houve alagamento



