Rapaz morre na colisão entre moto e carro Da Redação Link



Segunda-Feira - 16/01/2017 - 14h38





Comentários via Facebook:

Arquivo pessoal Áureo Brunetti Arantes de Souza conduzia uma CG-150 quando foi atingido na traseira pelo carro Áureo Brunetti Arantes de Souza conduzia uma CG-150 quando foi atingido na traseira pelo carro



Áureo Brunetti Arantes de Souza, 20 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (16) na colisão da moto que conduzia em um automóvel no quilômetro 645 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina (a 112 km de Araçatuba). Um operador de máquinas de 45 anos e uma criança de 8, que estavam no carro, ficaram feridos.



Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista estava trafegando com um Crossfox no sentido Andradina-Castilho, quando bateu na traseira da moto, uma CG-150, que estaria sem iluminação. Com a colisão, a moto foi arremessada para fora da pista. O motorista perdeu o controle, saiu para o canteiro central e capotou o automóvel, ficando na pista contraria.



Unidades da Via Rondon, concessionária responsável pela manutenção do trecho da rodovia, foram para o local e socorreram as vítimas. Souza, que morava em Castilho (a 125 km de Araçatuba), morreu ao dar entrada no pronto-socorro de Andradina após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Os outros dois feridos passavam bem. (Colaborou Roni Willer)





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão