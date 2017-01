Em comunicado, Obama afirma que acordo nuclear trouxe resultados "concretos" Agência Estado Link



A Casa Branca divulgou um comunicado nesta segunda-feira devido ao aniversário de um ano do acordo nuclear iraniano, no qual o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, destaca que o pacto, assinado pelo país, França, Reino Unido, Alemanha, China, Rússia e Irã, alcançou resultados "significativos" e "concretos".



"Em vez de continuar se expandindo continuamente, o programa nuclear do Irã enfrenta limitações rigorosas e está sujeito às inspeções mais intrusivas e programas de verificação que jamais haviam sido negociados para monitorar um programa nuclear", de acordo com o comunicado.



O documento ainda afirma que o Irã está mantendo seus compromissos, "demonstrando o sucesso da diplomacia".



O comunicado também salienta o envolvimento de diversas partes nas negociações e os esforços para concretizar o acordo. "Os Estados Unidos devem lembrar que esse acordo foi resultado de anos de trabalho, e representa um entendimento entre as principais potências mundiais - não apenas os EUA e o Irã". (Gabriela Korman - gabriela.korman@estadao.com)







