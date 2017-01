Em mensagem, Rosso mantém candidatura, mas libera bancada do PSD Agência Estado Link



Em mensagem distribuída nesta segunda-feira, 16, à bancada do PSD, o deputado Rogério Rosso (DF) sinalizou que pretende continuar na disputa pela presidência da Câmara, mas "liberou" os correligionários a apoiarem outras candidaturas. Rosso vem sendo pressionado pelo partido a desistir da candidatura, uma vez que parte do PSD defende o apoio à reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ).



"Com absoluto desprendimento e gratidão, gostaria de deixar nosso futuro líder Marcos Montes e a nossa honrada bancada à vontade para se caso entenderem avaliar outras alternativas e caminhos que possam de fato reaproximar a Câmara do povo brasileiro e dar a Casa o respeito e admiração da sociedade", escreveu Rosso.



Ao Broadcast Político (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), Rosso disse que não quer "constranger ninguém" com sua candidatura, mas avisou que pretende levá-la adiante.



No texto, Rosso reitera o entendimento de que Maia está impedido de ser reconduzido ao cargo. Para Rosso, a candidatura de Maia já está judicializada e representa um alto grau de insegurança jurídica para a Câmara.







