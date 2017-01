Jennifer Hudson e Brie Larson vão anunciar os indicados ao Oscar Agência Estado Link



As atrizes Brie Larson e Jennifer Hudson, já premiadas pelo Oscar, foram escolhidas para anunciar os nomeados deste ano. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA divulgou que as duas atrizes irão apresentar a lista de indicados nomeados às 24 categorias da arte de fazer cinema, no próximo dia 24, às 5:18 da manhã, (11h18, no horário de Brasília).



Nesta tarefa, Brie e Jennifer contam ainda com os atores Jason Reitman e Ken Watanabe, ambos indicados em edições anteriores, e com o cineasta mexicano Emmanuel "Chivo" Lubezki, que recebeu um Oscar para Melhor Fotografia no ano passado, pelo filme "O Regresso".







