Kerry pede que governo Trump participe de reunião de paz sobre Síria

Segunda-Feira - 16/01/2017 - 13h15





O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, afirmou na noite de ontem que o governo do presidente Donald Trump deveria aceitar o convite da Rússia e comparece às negociações de paz da Síria na próxima semana.



Kerry, que participou de uma conferência de paz no Oriente Médio em Paris, afirmou que ele apoia o encontro negociado pela Rússia, Turquia e Irã a ser realizado no Cazaquistão em 23 de janeiro, e que "seria bom" ter um representante norte-americano lá.



"Espero que o próximo governo decida comparecer", disse. "Acredito que seria bom que eles fossem".



Para Kerry, a reunião deveria avançar em alguns pontos e caminhar no sentido da retomada das negociações em Genebra, que tentam produzir um governo de transição e uma eventual eleição na Síria. Kerry afirmou que as discussões em Astana, a capital cazaque, não são um substituto para as conversas de Genebra, que iniciaram em 2012. Fonte: Dow Jones Newswires.







