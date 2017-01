SP tem maior chuva dos últimos 68 anos para janeiro Agência Estado Link



As fortes chuvas que atingiram a capital paulista entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira, 16, representaram o maior volume de precipitações para um mês de janeiro dos últimos 68 anos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que em 24 horas foram 115 milímetros de chuva, segundo a estação meteorológica convencional do Mirante de Santana. O recorde anterior foi de 127,4 mm do dia 12 de janeiro de 1949.



Considerando todos os meses, é também a maior chuva em 24 horas desde 25 de maio de 2005, quando se totalizou 140,4 mm. Segundo o Inmet, o recorde absoluto de chuva em 24h no Mirante de Santana é de 151,8 mm, registrado em 21 de dezembro de 1988.



Com a chuva desta madrugada, o mês já totaliza volume de 271,2 milímetros, superando em 10 mm a média histórica de janeiro, iniciada em 1943.

O Estado de São Paulo continua com alerta de chuvas intensas, pelo menos até esta terça-feira, 17. De acordo com o Inmet, durante a tarde desta segunda, o deslocamento de uma área de baixa pressão deve promover nova rodada de tempestades no Estado.



Nas regiões do oeste paulista, como Mogiana, Alta Mogiana e Vale do Ribeira, há maior probabilidade de temporais.







