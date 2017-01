Poliana Abritta e Evaristo Costa 'envelhecem' para apresentar o 'Fantástico' Agência Estado Link



Segunda-Feira - 16/01/2017 - 11h55





Comentários via Facebook: Atualização: 12h42 de 16/01/2017



Um dos temas do "Fantástico", da TV Globo, do último domingo, dia 15, foi envelhecimento das pessoas e os apresentadores Poliana Abritta e Evaristo Costa estavam caracterizados para falar sobre o assunto.



Os dois apareceram com rugas e cabelos brancos. O processo de maquiagem durou três horas e foi registrado nas redes sociais. "A brincadeira que levou três horas para ficar pronta... maquiagem e efeitos especiais. Num piscar de olhos, de repente 80", disse Poliana em seu Instagram.



Já Evaristo postou vídeo do processo de envelhecimento em seu perfil do Facebook. "Obrigado pelo carinho de todos nesses 3 primeiros fins de semana do ano. Esse é meu último Fantástico desta temporada. Tenho a impressão de q o tempo passou rápido d+", disse ele na publicação.







