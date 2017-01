Base da PM é alvo de tiros durante a madrugada em Natal Agência Estado Link



Segunda-Feira - 16/01/2017 - 11h50





Comentários via Facebook:





A base da Polícia Militar (PM) do bairro de Mãe Luíza, na zona leste de Natal, foi alvejada na madrugada desta segunda-feira, 16. Não houve feridos. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato da Polícia Civil, o agente Paulo Macedo, que mora na região.



Macedo informou que ouviu os disparos e então se deslocou até a unidade. Foi quando constatou que a unidade da PM havia sido alvo de disparos de arma de fogo. "Tirei fotos lá do prédio", disse.

Mãe Luíza é o bairro onde, segundo material apreendido nos presídios nos últimos dias por agentes penitenciários, nasceu o Sindicato do Crime do RN (SDC).



A polícia ainda não sabe se o episódio tem relação com a rebelião que aconteceu na Penitenciária Estadual de Alcaçuz no sábado, 14, e resultou na morte de 26 detentos.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão