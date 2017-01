Fla marca no fim, vence Cruzeiro e pegará Corinthians ou Inter na Copa São Paulo Agência Estado Link



Domingo - 15/01/2017 - 22h00





Comentários via Facebook:





O Flamengo aguarda por Corinthians ou Internacional nas quartas de final da 48.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time carioca avançou na competição ao vencer o Cruzeiro por 2 a 1, neste domingo à noite, no estádio José Liberatti, em Osasco. Jean Lucas e Vinicius Júnior, este último marcando nos acréscimos do segundo tempo, aos 47 minutos, fizeram os gols do time rubro-negro, enquanto Tonhão anotou para os mineiros.



Corinthians e Internacional que se enfrentam nesta segunda-feira, às 20 horas, na Arena Barueri. Por isso, existe a possibilidade de Flamengo e Corinthians, finalistas em 2016, se reencontrarem já nas quartas de final da competição. No ano passado, após empate por 2 a 2 no tempo normal, os cariocas venceram nos pênaltis, por 4 a 3.



O torcedor que foi ao estádio viu um primeiro tempo bastante movimentando, principalmente até os 15 minutos. O Cruzeiro, logo aos dois minutos, acertou a trave em chute de fora da área de Thonny Anderson. Já o Flamengo respondeu aos 13 com Kléber, que surpreendeu em cobrança de falta e acertou a rede pelo lado de fora.



Aos poucos, o Flamengo conseguiu ter mais posse de bola, mas a defesa cruzeirense, sólida, não dava espaços. Aos 34 minutos, o Cruzeiro voltou a parar na trave. Vitinho cruzou pela direita e o zagueiro Dener, ao afastar, mandou a bola na baliza direita de Gabriel Batista.



Antes do intervalo, o Flamengo quase arrancou o grito de gol do seu torcedor em Osasco. Aos 39, após bate rebate na área, Lincoln chutou e o zagueiro Tonhão salvou em cima da linha, evitando o primeiro gol rubro-negro.



No segundo tempo, os times voltaram com as mesmas posturas, mas desta vez o Flamengo foi às redes. Aos dez minutos, Jean Lucas dominou na grande área e com categoria finalizou no canto do goleiro Jonathan. A bola ainda desviou na zaga antes de entrar. Foi o segundo jogo consecutivo que a jovem promessa rubro-negra marca nesta edição da competição.



O Cruzeiro precisou sair para o jogo e passou a dominar as ações. Depois de tanto insistir, conseguiu o empate. Aos 38 minutos, Marco Antônio cobrou escanteio e o zagueiro Tonhão cabeceou para o gol.



Só que o Flamengo não queria os pênaltis e armou uma verdadeira blitz pelo gol da classificação, que veio aos 47 minutos. Após cobrança de escanteio, Dener testou para baixo e Vinícius Júnior, de peito, mandou para as redes, selando a vaga na próxima fase da competição.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão