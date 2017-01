Brasil vence Japão e fica mais perto de avançar no Mundial Masculino de Handebol Agência Estado Link



A seleção brasileira masculina de handebol derrotou o Japão por 27 a 24, neste domingo, em Nantes, e ficou mais perto de conquistar sua classificação para as oitavas de final do Campeonato Mundial, disputado na França.



Com a vitória sobre o Japão, o Brasil subiu para o terceiro lugar do Grupo A, com quatro pontos. Os quatro primeiros colocados de cada chave avançam de fase.

Esse foi o terceiro jogo da Seleção no Mundial. Na estreia o Brasil perdeu para a França, atual campeã mundial e vice-campeã olímpica, por 31 a 16. Em seguida, se reabilitou com uma vitória sobre a Polônia: 28 a 24.



O placar apertado contra os japoneses refletiu o equilíbrio da partida durante boa parte do jogo. Apesar de ocupar a última colocação e ter perdido os três jogos que disputou, o Japão deu trabalho. O primeiro tempo terminou em 14 a 12 a favor do Brasil. No segundo tempo o time nacional se manteve à frente do placar com uma diferença oscilando entre dois a quatro gols.



No outro jogo do Grupo A realizado neste domingo, a França derrotou a Noruega por 31 a 28 no confronto entre os dois líderes da chave.



O time francês lidera a chave, com seis pontos. A Noruega ocupa o segundo lugar com os mesmos quatro pontos do Brasil, mas está à frente pelos critérios de desempate.



Rússia e Polônia se enfrentam nesta segunda-feira e uma eventual derrota dos poloneses pode fazer o Brasil se classificar mesmo perdendo os seus dois próximos jogos: para Noruega, na terça-feira, e Rússia, na quinta.







