Trump diz que eleitores democratas a favor dele vão aumentar com mais empregos Agência Estado Link



Domingo - 15/01/2017 - 13h40





Comentários via Facebook:





O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, disse neste domingo que o número de eleitores democratas a favor dele vai aumentar diante dos postos de trabalho que ele está trazendo de volta para os EUA.



A cinco dias de sua posse, Trump voltou a provocar os democratas em sua conta no Twitter.



"Os democratas estão mais irritados por tantos eleitores de Obama Barack Obama, o presidente dos EUA terem votado em mim. Com todos os empregos que estou trazendo de volta à nossa nação, esse número só vai ficar mais alto. Empresas de automóveis e outras, se quiserem fazer negócios em nosso país, terão que começar a fazer as coisas aqui novamente", disse Trump.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão