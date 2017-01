Emirados Árabes e Reino Unido iniciam exercício militar em meio à tensão com Irã Agência Estado Link



Forças navais dos Emirados Árabes Unidos e do Reino Unido começaram um exercício militar em meio às tensões entre os países árabes do Golfo e o Irã.



A agência de notícias estatal WAM dos Emirados Árabes Unidos disse que o exercício começou neste domingo, sem oferecer detalhes sobre onde serão realizados tais exercícios.



Os Emirados Árabes Unidos situam-se perto da foz do Golfo Pérsico e perto do estreito estratégico de Ormuz, através do qual quase um terço de todo o petróleo comercializado pela pelo mar.



A preocupação dos países árabes do Golfo têm crescido em relação ao Irã, após seu acordo nuclear com o as principais potências mundiais.



O Irã ameaçou fechar o estreito antes. A República Islâmica também teve uma série de encontros navais tensos com a Marinha dos EUA no último ano. Fonte: Associated Press







