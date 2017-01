Papa pede que sejam tomadas todas medidas possíveis para proteger imigrantes Agência Estado Link



Domingo - 15/01/2017 - 13h05





Comentários via Facebook:





O papa Francisco pediu neste domingo que sejam tomadas "todas as medidas possíveis" para proteger os jovens refugiados, um dia depois do último naufrágio de imigrantes no mar Mediterrâneo.



O pedido do papa foi feito neste domingo, que marca o Dia Mundial dos Imigrantes no calendário da igreja.



A guarda costeira italiana disse que apenas quatro pessoas sobreviveram depois que um barco com imigrantes afundou na costa da Líbia no sábado. Estima-se que 100 pessoas estavam a bordo e apenas oito corpos foram recuperados. Os esforços de busca e recuperação continuaram neste domingo.



Em sua bênção de domingo à tarde, Francisco lembrou que o tema deste ano no dia do imigrante diz respeito à vulnerabilidade dos jovens imigrantes, "irmãos que muitas vezes fogem de casa sozinhos e enfrentam tantos perigos", disse o papa.



"Devemos adotar todas as medidas possíveis para garantir aos jovens imigrantes proteção e defesa, bem como integração", acrescentou. Fonte: Associated Press







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão