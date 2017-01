Indonésia e Japão aprofundam laços contra a assertividade da China no Mar do Sul Agência Estado Link



Domingo - 15/01/2017 - 12h50





Comentários via Facebook:





O Japão e a Indonésia aprofundaram os laços econômicos e políticos durante uma visita do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que está usando uma turnê por quatro países da Ásia para destacar o papel do governo contra a assertividade da China no Mar do Sul da China.



O presidente da Indonésia, Joko Widodo, disse que o aumento do investimento japonês na Indonésia tem sido "muito significativo", duplicando para US$ 4,5 bilhões entre janeiro e setembro do ano passado.



Ele disse que os países realizaram acordos de defesa e que os ministros conjuntamente estabelecerão neste ano 215 acordos de cooperação marítima.



Widodo disse que houve acordos sobre o desenvolvimento de um porto em Masela, na Indonésia, e para discussões preliminares de uma linha ferroviária que ligará a capital Jacarta com a cidade de Surabaya.



A China tem divergências sobre fronteiras marítimas e zonas de responsabilidade no mar do Sul da China e no mar da China Oriental com uma série de países da região - Japão, Vietnã e Filipinas. A China reivindica a região e diz que o Vietnã e as Filipinas se aproveitam do apoio norte-americano na escalada da tensão na região.Fonte: Associated Press







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão