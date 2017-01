Juventus derrota Avaí e avança às quartas de final da Copa São Paulo Agência Estado Link



Com a presença de quase 4 mil pessoas na Rua Javari, o Juventus derrubou na manhã deste domingo um dos times com 100% de aproveitamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time paulista derrotou o Avaí pelo placar de 1 a 0 e carimbou sua vaga nas quartas de final.



Classificado, o Juventus aguarda o confronto entre Juventude e Bragantino para conhecer seu adversário na próxima fase. O duelo entre os dois acontecerá na segunda-feira, às 16h, em Diadema.



O Juventus aproveitou o embalo de seus torcedores para pressionar o Avaí desde os primeiros minutos. O time catarinense tentava encaixar um contra-ataque, mas acabou sendo surpreendido pela equipe paulista. Aos 30 minutos, Dener recebeu belo cruzamento e pegou de primeira pata abrir o marcador.



Após sofrer o gol, o Avaí se abriu e saiu em busca do empate. Aos 44 minutos, exigiu uma grande defesa do goleiro Vitor. O Juventus, por sua vez, tentava ficar com a bola no pé para levar o resultado para a etapa final, em que sofreu uma certa pressão da equipe catarinense.



O Juventus se fechou e segurou as principais ações do Avaí, que começou a abusar dos chutes de longa distância para tentar superar o goleiro rival. No fim, foi um ataque contra defesa, tendo a equipe paulista como vencedora do duelo.



Ainda neste domingo, às 19h45, o Cruzeiro enfrenta o Flamengo, em Osasco. O time mineiro conquistou uma vaga nas quartas de final após vencer o Bragantino por 3 a 0, mesmo placar do triunfo da equipe carioca diante do São Caetano.







