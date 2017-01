Correção: Governo do RN não sabe quantos morreram Agência Estado Link



A nota enviada anteriormente contém uma incorreção. Wallber Virgolino é secretário da Justiça e da Cidadania do Rio Grande do Norte e não secretário de Segurança, como foi informado. Segue o texto corrigido:



O secretário da Justiça e da Cidadania do Rio Grande do Norte, Wallber Virgolino, disse, em entrevista na manhã deste domingo (15) à Globonews, que ainda não é possível precisar o número de vítimas da rebelião Penitenciária Estadual de Alcaçuz e no Pavilhão Rogério Coutinho Madruga, mas que o número de mortos passa de 10. Segundo ele, a contagem dos corpos depende do trabalho de perícia, que começou na manhã de hoje, após a retomada do controle do local pelos Batalhões especiais da Polícia Militar. As causas da rebelião ainda são desconhecidas e sua precisão depende também do trabalho da perícia, segundo o secretário.



Virgolino também afirmou que dois pavilhões da penitenciária já foram controlados. Ele ainda disse que a penitenciária de Alcaçuz estava superlotada, o que dificultava a fiscalização.



A rebelião no presídio de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal, terminou na manhã deste domingo após 14 horas. O controle foi retomado após a entrada de homens dos batalhões especiais da Polícia Militar. Não houve reação dos rebelados. Além dos mortos, a Secretaria de Segurança e Defesa Social (Sesed/RN) reconhece que há pavilhões destruídos.







