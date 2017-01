Tiroteio em comunidade assusta moradores no Rio Agência Estado Link



Um intenso tiroteio assustou moradores neste sábado (14) na comunidade Pavão-Pavãozinho, entre os bairros de Copacabana e Ipanema, na zona sul do Rio. Policiais e criminosos entraram em confronto durante um patrulhamento de rotina, mas não há informações sobre feridos.



Segundo informações do comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Pavão, policiais circulavam por uma região conhecida como Quadra do Pavãozinho durante a tarde de sábado, quando foram recebidos a tiros por criminosos armados. Os agentes revidaram os disparos, mas não houve registro de presos ou vítimas do confronto.







