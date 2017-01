Ao menos 23 presos fogem no PR e 2 teriam sido mortos Agência Estado Link



Ao menos 23 detentos fugiram do Complexo Penitenciário de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, neste domingo (15), segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná citadas pela GloboNews. Além disso, outros dois presos teriam sido mortos durante a tentativa de fuga.



De acordo com a diretoria do Departamento Penitenciário (Depen) do Paraná, os detentos explodiram um muro da casa de custódia para fugirem. Agora, a polícia do Estado trabalha na busca dos fugitivos, com barreiras e abordagens a veículos suspeitos.



O complexo de Piraquara é composto por duas unidades. A Penitenciária Estadual de Piraquara 1 (PEP 1) é de segurança máxima, com capacidade para 723 presos condenados. Já a Penitenciária Estadual de Piraquara 2 (PEP 2) tem 960 vagas. Juntas, somam 1.683 vagas.







