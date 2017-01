Presidente das Filipinas ordena que tropas bombardeiem sequestradores e vítimas Agência Estado Link



O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenou que suas tropas bombardeiem sequestradores que fogem com suas vítimas em meio a uma onda de sequestros pelo mar, chamando a perda de vidas civis em tais ataques como "dano colateral".



Duterte afirmou anteriormente que havia dito às forças da Indonésia e da Malásia que podem bombardear enquanto perseguem militantes que sequestraram marinheiros nas águas onde os três países convergem e trazem suas vítimas sequestradas para o sul das Filipinas. Ele disse em um discurso na noite de sábado que ele tinha dado as mesmas ordens às forças filipinas.



Ele disse que instruiu a Marinha e a Guarda Costeira que "se houver sequestradores e eles tentarem escapar, é para bombardear todos eles", e logo em seguida pediu "desculpa" aos reféns pelos dados colaterais. Fonte: Associated Press







