Cidades dos EUA têm protestos por direito dos imigrantes Agência Estado Link



Sábado - 14/01/2017 - 21h00





Comentários via Facebook:





Manifestantes se reuniram em várias cidades norte-americanas para protestar contra a retórica anti-imigração do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus planos de construir um muro na fronteira entre EUA e México, além de barrar a entrada de muçulmanos no país.



"Não permitiremos que Donald Trump enterre a Estátua da Liberdade", afirmou o senador democrata Chris Van Hollen, numa igreja em Washington. "Somos uma nação para todos, independente de religião, independente de bagagem cultural e independente de quem amamos."



Em Chicago, mais de mil pessoas se concentraram no sindicato dos professores para defender os direitos dos imigrantes e pedir que outros apoiem a causa. Eles temem hostilidades a estrangeiros no governo Trump.



Foram registrados protestos ou eventos culturais em defesa dos imigrantes na capital norte-americana, Chicago, Los Angeles, San Jose e outras cidades. Muitos participantes afirmaram que pretendem continuar pressionando Trump e comparecer em novas manifestações. Ainda assim, outros afirmam esperar por indícios mais claros das ações do futuro presidente para se juntar aos protestos.



Durante a campanha, Donald Trump também prometeu aumentar a deportação de imigrantes ilegais. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão