Aubameyang faz, mas Gabão leva empate no fim em casa na estreia na Copa Africana

A Copa Africana de Nações de 2017 foi iniciada neste sábado com duas partidas e a primeira delas marcou a estreia do anfitrião Gabão. Atuando em Libreville, a seleção gabonesa chegou a abrir 1 a 0 com um gol do atacante Aubameyang, artilheiro do Borussia Dortmund, mas amargou um empate por 1 a 1 com Guiné-Bissau, que se salvou da derrota ao balançar as redes aos 45 minutos da etapa final.



O confronto foi válido pela primeira rodada do Grupo A, que pouco depois também teve um empate por 1 a 1 entre Camarões e Burkina Fasso, no mesmo estádio do jogo que recebeu o duelo entre gaboneses e Guiné-Bissau. Este último país, por sinal, pela primeira vez participa da principal competição do seu continente.



No duelo que inaugurou esta edição da Copa Africana de Nações, o Gabão abriu o placar aos 7 minutos do segundo tempo, com Aubameyang completando de carrinho um chute cruzado de Bouanga. Porém, quando a festa da torcida local parecia certa, o defensor Juanry Soares marcou, de cabeça, o gol que decretou a igualdade no placar.



Já na segunda partida do dia, Benjamin Moukandjo fez 1 a 0 para Burkina Fasso aos 35 minutos do primeiro tempo. Entretanto, Camarões buscou o 1 a 1 com um gol de Issoufou Dayo, aos 30 da etapa final, que deixou todas as seleções rigorosamente empatadas nesta primeira rodada do Grupo A.



Após estes dois empates, a segunda jornada desta chave será na próxima quarta-feira, com os duelos Gabão x Burkina Fasso e Camarões x Guiné-Bissau.



A Copa Africana contará com mais dois jogos neste domingo, ambos pelo Grupo B. A Argélia, que em 2014 foi eliminada pela Alemanha apenas na prorrogação nas oitavas de final da Copa do Mundo realizada no Brasil, enfrentará Zimbábue. Tunísia x Senegal será o outro duelo da primeira rodada desta chave.



Atual campeã africana, a Costa do Marfim irá estrear na segunda-feira, contra Togo, em duelo válido pelo Grupo C, que no mesmo dia terá o confronto Congo x Marrocos.







