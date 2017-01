Rogério Ceni testa São Paulo com zagueiro Breno entre os titulares nos EUA Agência Estado Link



O São Paulo treinou neste sábado em Bradenton, nos Estados Unidos, de olho na estreia na Florida Cup, torneio que serve como preparação para a nova temporada. O técnico Rogério Ceni comandou um trabalho tático que teve como principal novidade a presença do zagueiro Breno na formação titular.



O time principal, que vestiu colete azul, atuou no esquema tático 3-4-3 e começou com Sidão; Breno, Rodrigo Caio e Maicon; Bruno, Araruna, Thiago Mendes e Buffarini; Luiz Araújo, Chavez e Wellington Nem. Já o time com o uniforme cinza tinha Denis; Wesley, Lugano, Lucão e Junior Tavares; Wellington, João Schmidt, Cícero e Cueva; Neilton e Gilberto.



Após a primeira pausa para um descanso durante o treino coletivo, Ceni promoveu algumas trocas. Sidão foi substituído por Denis, o jovem Foguete entrou na vaga de Bruno na lateral direita, enquanto Douglas e Shaylon foram testados nos lugares de Lugano e Gilberto no time cinza.



Antes do treino tático, Ceni realizou um trabalho técnico de contra-ataque. No exercício com bola, divididos em dois times, os jogadores tinham que iniciar as jogadas com os defensores e acionar os atacantes, que recebiam o passe em vantagem numérica sobre os zagueiros do time adversário: três contra dois.



O São Paulo estreará na Florida Cup na próxima quinta-feira, quando enfrentará o vencedor do duelo entre River Plate, da Argentina, e Millonarios, da Colômbia. A estreia no Campeonato Paulista está marcada para 5 de fevereiro, contra o Audax, fora de casa.







