Merkel apoia abordagem multilateral para questões globais

À espera da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, a chanceler alemã Angela Merkel afirmou que os problemas do mundo precisam de cooperação para que sejam solucionados, e não empenho individual dos países. Sobre a tendência protecionista apresentada pelo futuro presidente americano, a chanceler afirmou que buscará estabelecer bom diálogo com Trump.



"Não quero me antecipar, mas sou plenamente convicta de que podemos nos beneficiar muito mais como parceiros do que se cada um tentar resolver os próprios problemas. Da minha parte, esta é uma posição fundamental e constante", afirmou a líder alemã.



Merkel demonstrou insatisfação com o risco de que o Tratado Trans-Pacífico (TPP, na sigla em inglês) não seja implementado, diante do desejo de Trump em retirar os EUA do acordo. Enquanto isso, o republicano já criticou abertamente a decisão de Merkel de permitir a entrada de um grande número de refugiados na Alemanha.



As conversas com a equipe de Trump estão ocorrendo apenas "no nível de assessores", disse Merkel. Ainda não há planos para um encontro, além das reuniões do G7 e G20, que ocorrem em maio e julho, respectivamente. O encontro do G20 será na cidade alemã de Hamburgo.



Eleição



A chanceler alemã quer se eleger para um quarto mandato nas eleições de setembro. Merkel acredita que o pleito deste ano será o mais difícil que já enfrentou. Fonte: Associated Press.







