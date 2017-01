Polícia detém trio que colava cartazes neonazistas na capital Agência Estado Link



Sábado - 14/01/2017 - 17h55





Comentários via Facebook:





A Polícia Civil deteve três pessoas acusadas de terem colado cartazes e gravado vídeos com "teor preconceituoso" em locais como a Rua Augusta, no centro de São Paulo, nesta sexta-feria, 13. Os cartazes tinham frases contra judeus. A Justiça expediu mandado de busca e apreensão contra eles, que foram cumpridos em imóveis da capital e de cidades da região metropolitana como Osasco, Guarulhos, Franco da Rocha e São Caetano do Sul.



"Diversos materiais de cunho neonazista foram apreendidos", informou a Secretaria Estadual da Segurança Pública, em nota, que diz ainda que "a Polícia Civil solicitou prisão temporária, que não foi aceita pela Justiça".



Os rapazes já haviam sido detidos na Estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste, há uma semana, portando materias como soco inglês e outros cartazes preoconceituosos. Eles foram interrogados e fichados pela Delegacia de Delitos Raciais e Crimes de Intolerância (Decradi), órgão da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão