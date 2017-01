Encontros de Trump com CEOs levantam questionamentos sobre ética Agência Estado Link



Sábado - 14/01/2017 - 17h20





Comentários via Facebook:





As reuniões do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, com CEOs em busca de aprovação para grandes fusões estão chamando a atenção de advogados, em relação à ética do futuro comandante norte-americano. A preocupação é de que os responsáveis por avaliar as operações sejam influenciados pela Casa Branca.



O republicano se encontrou com os líderes da Bayer, química e farmacêutica alemã, e da Monsanto, gigante norte-americana de sementes e defensivos agrícolas, que planejam uma fusão estimada em US$ 57 bilhões. Na quinta-feira, Trump conversou sobre empregos com o CEO da AT&T, empresa do setor de telecomunicações que pretende adquirir a produtora de conteúdo Time Warner.



Tradicionalmente, presidentes tendem a se distanciar de temas como fusão e aquisição entre empresas, para não sugerir uma influência política sobre o processo regulatório que avalia os impactos da operação junto ao consumidor e à concorrência. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão