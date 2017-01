Turquia quer data para liberalização de vistos aos turcos na União Europeia Agência Estado Link



O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, afirmou que está pronta a proposta definitiva à União Europeia (UE) em relação à liberalização da necessidade de visto para que cidadãos turcos circulem pela Europa. O assunto já provocou grandes tensões entre Ancara e Bruxelas.



A Turquia apresentará a proposta nos próximos dias, afirmou o ministro. "Vamos solicitar à União Europeia que essa questão seja vinculada a um calendário concreto", disse.



Em março de 2016, UE e Turquia chegaram a um acordo para reduzir o fluxo migratório à Europa em troca de incentivos, que incluem a liberalização de visto para turcos. Apesar disso, a discussão encontrou obstáculo diante da relutância turca em alterar leis antiterrorismo do país.



Cavusoglu reiterou que "não faremos nada sobre as leis contra o terrorismo", mas afirmou que não há problemas em relação às demais demandas da UE. Fonte: Associated Press.







