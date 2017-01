DJ Dan Dan coloca música negra em primeiro plano em apresentação Talita Rustichelli Link



Divulgação De volta a Araçatuba após uma apresentação em 2015, DJ Dan Dan promete um show diferente, com músicas nacionais e internacionais De volta a Araçatuba após uma apresentação em 2015, DJ Dan Dan promete um show diferente, com músicas nacionais e internacionais







Sena esteve em Araçatuba em 2015, na programação de um projeto de imersão na cultura hip-hop, promovido pela extinta oficina Cultural Silvio Russo (das Oficinas Culturais do Estado de São Paulo). Segundo ele, o evento de hoje manterá a linha da apresentação feita há dois anos, com algumas músicas diferentes.



O DJ afirma ter sido bem recepcionado em 2015 e que espera suprir as expectativas dos presentes hoje na Oficina de Macacos. Ele, que é de Diadema e morou por um período na capital paulista, conta que já tocou várias vezes em cidades do interior do Estado e acredita que a música negra não é tão apreciada quando poderia, não só no interior, mas também em grandes centros.



"Os DJs atuais, em maioria, se limitam a tocar as mesmas coisas, e a juventude costuma ouvir as mesmas coisas que são oferecidas pelo mercado fonográfico sempre, então se cria um círculo vicioso. O mercado fonográfico e capitalista movimenta as mentes das pessoas; é como num deserto: se alguém oferecer água suja pra você, você bebe", afirmou, em entrevista concedida à reportagem na tarde de ontem (13), por telefone.





