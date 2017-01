Preço de litro do etanol sobe até R$ 0,30 em postos de Araçatuba Rafaela Tavares Link



Sábado - 14/01/2017 - 15h12





Comentários via Facebook: Atualização: 15h18 de 14/01/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 13/01/2017







Na semana anterior, o valor mínimo do álcool era R$ 2,649, o litro, e o custo máximo, R$ 2,899, segundo levantamento feito pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) em 3 de janeiro no mesmo número de estabelecimentos.



Com a alta, o preço médio do etanol subiu 8,1% no período, saltando de R$ 2,744 para R$ 2,969. A diferença média é de R$ 0,225.



Um efeito colateral da valorização é que consumidor encontra atualmente uma variedade menor de ofertas. A diferença entre o litro mais caro e o mais barato do biocombustível recuou de R$ 0,25 para R$ 0,06.



Na semana passada, quem optasse por encher um tanque de 40 litros em um dos postos onde o valor do etanol era mais baixo chegava a poupar R$ 10 na comparação com a quantia desembolsada por quem escolhida as bombas de um dos estabelecimentos de preço mais elevado. A economia agora é de apenas R$ 2,40.



MOTIVOS

A reportagem entrou em contato com o Sincopetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo) regional para saber o motivo da alta, porém até o fechamento da edição não recebeu resposta. Um dos prováveis motivos seria o repasse do fim da isenção do crédito presumido de PIS/Cofins sobre a venda do etanol.



O benefício fiscal foi concedido pelo governo em 2013 para estimular o consumo do biocombustível e ajudar o setor sucroalcooleiro, porém durou até 31 de dezembro de 2016.

Contudo, conforme o Sincopetro estadual, o aumento resultante da retirada da isenção, repassado pelas distribuidoras a partir de 1° janeiro foi, de R$ 0,12 por litro.





Em primeira elevação do ano, o preço do etanol chega a subir até R$ 0,30, o litro, em alguns pontos comerciais de Araçatuba. Quem abastece o carro com o biocombustível depois do aumento paga entre R$ 2,939 e R$ 2,999, o litro, conforme observado em pesquisa feita pela Folha da Região na manhã de ontem (13) em 25 postos.Na semana anterior, o valor mínimo do álcool era R$ 2,649, o litro, e o custo máximo, R$ 2,899, segundo levantamento feito pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) em 3 de janeiro no mesmo número de estabelecimentos.Com a alta, o preço médio do etanol subiu 8,1% no período, saltando de R$ 2,744 para R$ 2,969. A diferença média é de R$ 0,225.Um efeito colateral da valorização é que consumidor encontra atualmente uma variedade menor de ofertas. A diferença entre o litro mais caro e o mais barato do biocombustível recuou de R$ 0,25 para R$ 0,06.Na semana passada, quem optasse por encher um tanque de 40 litros em um dos postos onde o valor do etanol era mais baixo chegava a poupar R$ 10 na comparação com a quantia desembolsada por quem escolhida as bombas de um dos estabelecimentos de preço mais elevado. A economia agora é de apenas R$ 2,40.MOTIVOSA reportagem entrou em contato com o Sincopetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo) regional para saber o motivo da alta, porém até o fechamento da edição não recebeu resposta. Um dos prováveis motivos seria o repasse do fim da isenção do crédito presumido de PIS/Cofins sobre a venda do etanol.O benefício fiscal foi concedido pelo governo em 2013 para estimular o consumo do biocombustível e ajudar o setor sucroalcooleiro, porém durou até 31 de dezembro de 2016.Contudo, conforme o Sincopetro estadual, o aumento resultante da retirada da isenção, repassado pelas distribuidoras a partir de 1° janeiro foi, de R$ 0,12 por litro.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão