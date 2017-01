Sem local para descartes, caçambas acumulam em estrada Lázaro Jr. Link



Reportagem constatou acúmulo de estruturas em via que dá acesso ao aterro para depósitos de resíduos







O local é administrado pela Associação das Empresas de Locação de Caçambas para Entulho e Terraplanagem de Araçatuba, que, neste ano, proibiu seus 17 associados de descartarem materiais que não sejam resíduos de construção no local.



A medida, segundo o presidente da associação, Leonardo Marcel Braz Amorim, está prejudicando principalmente as empresas menores, que estão com as caçambas ocupadas e por isso, impossibilitadas de trabalhar.



Ele explica que a proibição foi adotada em atendimento a um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) assinado com o Ministério Público pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no final de 2014.



Segundo ele, o município deixou de cumprir esse acordo. Por isso, em meados de 2016, foi criada a associação, que passou a trocar informações com a secretaria. Foi emitido um comunicado sobre o que seria permitido entrar na área do aterro, que recebeu uma portaria e até um equipamento para tratar o material depositado, tudo custeado pelas empresas associadas.



Entretanto, segundo Amorim, percebeu-se que, nos últimos meses, começou a ser depositado muito material restrito no aterro. Como isso é proibido pelo TAC e a associação não conseguiu resolver a questão com a administração municipal, optou-se por suspender a entrada dos materiais. “A gente precisa saber o destino do material, pois há empresas que estão sem condições de trabalhar por não poderem fazer o giro das caçambas”, diz.





