Entulho em ponto irregular incomoda moradores de Araçatuba



Sábado - 14/01/2017 - 14h59





Atualização: 15h23 de 14/01/2017

Restos de material de construção no final da rua servem para atrair animais como ratos, baratas e aranhas







“Jogam caçambas aqui. O monte está crescendo e estamos cansados de ver rato, barata, aranha. Sem contar o fedor de animais mortos”, reclamou a pensionista Marlene Alves de França Ribeiro, de 69 anos. Ela mora há 40 anos na rua Joaquim Fernandes, no número 793.



Ela alega que o certo seria a Prefeitura enviar uma máquina para fazer a limpeza de forma constante no local. “Não só para tirar o mato alto, mas também o entulho acumulado”, disse.

Sobre a falta de asfalto no final da via, Marlene conta que já caiu com a moto em um buraco. “Esse quarteirão está cheio de buraco. Impossível transitar”, comentou, ao citar que nunca recebeu a visita de vereadores.



“Também não adiantava procurar a ex-gestão para reclamar porque sabemos que não resolveria. Vamos ver se agora dão um jeito aqui. Afinal, pagamos imposto para quê?.”



OUTRO LADO

Em nota, a Prefeitura informou que qualquer cidadão pode delatar terrenos ou residências que estejam sujos e que podem se tornar uma ameaça à saúde pública no Atende Fácil, na rua Oscar Rodrigues Alves, 295, Centro.





