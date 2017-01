Araçatuba encerra impasse e deposita pagamento a cubanos Monique Bueno Link



“A Secretaria Municipal da Fazenda, habitualmente, realiza os repasses no primeiro dia útil de cada mês, mediante a solicitação e autorização através de ofícios expedidos pela Secretaria Municipal de Saúde”, explicou o secretário da Fazenda de Araçatuba, Josué Cardoso de Lima.



Conforme o decreto municipal 17.590, de 16 de julho de 2014, cada médico cubano recebe a importância mensal de R$ 2,2 mil, sendo R$ 1,7 mil para alimentação, e R$ 500 de auxílio-moradia.



Os médicos chegaram a procurar a secretária de Saúde, Carmem Silva Guariente, na semana passada, para saber quando a situação seria normalizada. A resposta foi que o valor iria ser depositado nesta semana.





