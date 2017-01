Funcionários do Hospital de Bilac recebem 30% de salário atrasado Amanda Lino Link



Unidade é referência para quatro municípios: Bilac, Santópolis do Aguapeí, Piacatu e Gabriel Monteiro







Os funcionários do Hospital Beneficente Padre Bernardo Braakhuis, de Bilac, na região de Araçatuba, que passa por crise financeira desde 2015, receberam na última quarta-feira (11) 30% restantes do salário referente ao mês de novembro passado. Os 70% foram pagos há quase um mês (16 de dezembro). O pagamento integral deveria ter sido feito no quinto dia útil do novembro.No entanto, ainda não há previsão para a quitação do pagamento de dezembro, que deveria ter sido depositado na conta dos profissionais no último dia 5; do décimo terceiro salário de 2015 e 2016 e reajuste de 2016, que também estão atrasados.Em mensagem enviada aos profissionais, um dos representantes do hospital disse que este mês a situação “ainda será muito difícil, mas que a instituição está tentando resolver o problema”.Um dos 11 funcionários demitidos do hospital em dezembro ouvido pela Folha da Região disse que também ainda não recebeu o acerto salarial.De acordo com ele, pelo menos quatro profissionais dispensados pela instituição em 2015 precisaram entrar na Justiça e aguardam receber o pagamento.O hospital, administrado pela AHBB (Associação Hospitalar Beneficente do Brasil), atende pacientes Gabriel Monteiro, Piacatu e Santópolis do Aguapeí, além de Bilac.



