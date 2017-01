Dois corpos são encontrados no mar de São Conrado, na zona sul do Rio Agência Estado Link



Dois corpos foram encontrados boiando na manhã deste sábado no mar de São Conrado, bairro nobre da zona sul do Rio. Acionados por volta de 11h40, agentes do Corpo de Bombeiros usaram uma ambulância e um helicóptero no resgate e fizeram uma varredura no local à procura de outras possíveis vítimas.



Ainda não houve identificação dos corpos. As vítimas eram dois rapazes, aparentavam ser adolescentes, mas não era possível dizer se eram menores de idade. Eles não apresentavam marcas de tiro ou violência, o que pode indicar morte por afogamento, provavelmente na noite anterior. No entanto, os bombeiros ressaltaram que apenas após a perícia seria possível determinar a causa da morte.







