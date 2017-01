Ministério barra certificado de Associação Saúde da Família Monique Bueno Link



A portaria foi publicada no Diário Oficial em 20 de dezembro do ano passado, pela Secretaria de Atenção à Saúde, órgão do Ministério da Saúde. E dá um prazo de 30 dias à notificada, caso ela queira apresentar recurso.



De acordo com o Ministério da Saúde, as entidades têm a renovação do Cebas indeferida, geralmente, porque não oferecem ao SUS (Sistema Único de Saúde) 60% da prestação dos serviços com base nas internações hospitalares e atendimentos ambulatoriais, além do cumprimento de metas preestabelecidas que melhoram o atendimento à população.



Questionado pela reportagem se o contrato entre ASF, que tem sede em São Paulo (SP), e Prefeitura de Araçatuba pode ser interrompido, o MS respondeu que não interfere na relação entre a entidade e o município. Já a Prefeitura informou que instaurou procedimento administrativo a respeito do caso.



Somente em dezembro do ano passado saíram dos cofres municipais à entidade, o valor R$ 1.770.617,45. “Pode haver variação, dependendo das ações realizadas”, completou.



Em nota, a ASF informou que entrou com recurso no Ministério da Saúde e vai enviar a documentação necessária ao órgão competente. Segundo a entidade, “documentos aos quais atendem plenamente aos requisitos ensejadores a deferir o pedido”.





