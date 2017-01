Câmara gastará R$ 50 mil a mais por mês com assessores Ronaldo Ruiz Galdino Link



Dayse Maria/Folha da Região - 05/12/2016 Para acomodar três novas vagas de vereadores, Legislativo gastará quase R$ 50 mil a mais, por mês, com salários Para acomodar três novas vagas de vereadores, Legislativo gastará quase R$ 50 mil a mais, por mês, com salários







No último dia 5, na primeira sessão extraordinária do ano e a primeira presidida por Papinha, a Câmara aprovou projeto que acrescentou seis postos de assessor de relações parlamentares e outros três de chefe de gabinete. Os únicos que não votaram foram Papinha — por ser presidente ele não vota — e Gilberto Mantovani, o Batata (PR), que não compareceu à sessão.



Segundo a Câmara, a medida era necessária para regularizar as funções, a fim de não gerar ações trabalhistas no futuro, uma vez que a lei que promoveu o inchaço não trouxe a criação de tais cargos.Cada parlamentar araçatubense tem direito a um chefe de gabinete e dois assessores de relações parlamentares. O salário da primeira função é de R$ 6.410,27, enquanto o da segunda, R$ 4.980,81. Somando os vencimentos de todos esses comissionados ligados diretamente aos vereadores, incluindo as três novas cadeiras, o Legislativo gastará R$ 245.578,35 por mês e R$ 2.946.940,20 ao ano. O orçamento para a Casa, em 2017, é de R$ 22 milhões.





