Homem é preso por contrabando de 21,4 mil maços de cigarro

Um lavador de 20 anos foi preso pela Polícia Rodoviária na noite desta sexta-feira (13), acusado de contrabando de cigarros, na Rodovia Integração (SP-563), em Andradina. Ele fugiu com o veículo que dirigia por um trajeto de 30 quilômetros, mobilizando todo efetivo territorial. A polícia apreendeu 21.480 mil maços de cigarro com o detido. A mercadoria teria como destino a cidade de Pereira Barreto.



A equipe realizava patrulhamento na rodovia. Os policiais rodoviários se depararam com um veículo em velocidade incompatível com a via próximo do quilômetro 184, o que despertou a atenção. O automóvel, um Chevrolet Meriva com placa de Ponta Grossa (PR) seguia na direção de Pereira Barreto.



FUGA

Ao receber ordem de parar, o condutor fugiu em alta velocidade. A polícia o acompanhou realizando cerco com apoio de equipes do 28° BPM/I. O motorista perseguido realizou um manobre agressiva perto do quilômetro 197, retornou no sentido de Nova Independência, seguido ainda pelos policiais.



Após tentar escapar por 30 quilômetros e retornar na altura do ponto de início da perseguição, o veículo parou. A polícia o abordou e conclui que no interior do veículo havia apenas o condutor. O homem foi detido na mesma hora.



O Chevrolet Meriva estava carregado de caixas de cigarros originados do Paraguai, além de estar equipado com rádio comunicador do tipo PX, não regulamentar. O motorista alegou que trouxe a carga para a cidade de Pereira Barreto, onde entregaria para outra pessoa. Ele receberia R$ 700 pelos cigarros. A ocorrência foi registrada na sede da Polícia Federal em Araçatuba, e o homem encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto. Colaborou Roni Willer







