Tottenham goleia o West Bromwich e volta à vice-liderança provisória no Inglês

O Tottenham não tomou conhecimento do West Bromwich neste sábado e goleou o adversário com extrema facilidade. Em casa, o time londrino fez a festa da torcida ao vencer por 4 a 0, com show do artilheiro Harry Kane, responsável por três dos gols da partida.



O resultado levou o Tottenham a 45 pontos, na segunda colocação, um a mais que o Liverpool, que ainda atua na rodada. O líder Chelsea, que também joga neste sábado, tem 49. Já o West Bromwich freou sua ótima campanha no Inglês e parou nos 29 pontos, na oitava posição.



Neste sábado, o Tottenham foi arrasador desde o início e perdeu boas oportunidades nos primeiros minutos. Aos 11, Eriksen recebeu na intermediária e deu enfiada precisa para Kane, que dominou e bateu com estilo. Momentos depois, Dele Alli chegou a fazer o segundo, mas estava impedido.



Aos 25, o Tottenham contou com ajuda do adversário para ampliar. Após bela jogada pela direita, Gareth McAuley tocou contra o próprio gol e marcou o segundo para os londrinos.



Foram inúmeras as chances perdidas na primeira etapa, mas na segunda o Tottenham arrancou para a goleada. Aos 21 minutos, Walker aproveitou cochilo do mesmo McAuley e cruzou para Kane marcar o terceiro. O atacante estava impossível e faria o quarto aos 36. Dele Alli deu cavadinha para ele, que bateu cruzado e fechou o placar.







