Manifestações por direitos de imigrantes estão previstas para 50 cidades dos EUA Agência Estado Link



Sábado - 14/01/2017 - 11h55





Comentários via Facebook:





Imigrantes e seus defensores devem realizar manifestações em 50 cidades dos EUA neste sábado, na primeira mobilização em larga escala desde a eleição de Donald Trump. Organizadores representando grupos de direitos civis, religiosos e de imigrantes disseram ter mobilizado milhares de pessoas em todo o país.



Eles disseram que as manifestações, conhecidas como "Dia de Ação", vão inaugurar uma nova fase de ativismo em resposta à retórica incendiária adotada por Trump contra mexicanos durante a campanha, e à promessa do presidente eleito de reprimir a imigração ilegal.



"Estamos preparados para defender nossos sonhos e nossas famílias, não importa o que aconteça", disse Ricardo Zamudio, da organização Neighborhood Ministries, de Phoenix, Arizona. "Há muita coisa em jogo."



Ativistas vão pedir que prefeitos e autoridades locais protejam comunidades de imigrantes. Várias cidades já se comprometeram a proteger imigrantes de autoridades federais de imigração.



Após a eleição de Trump, "há uma sensação profunda de medo e preocupação em comunidades de imigrantes", disse Christina Jimenez, diretora executiva da United We Dream, uma organização nacional. "Ao mesmo tempo, não vamos voltar a viver nas sombras, de jeito nenhum", disse.



As manifestações coordenadas deste sábado representam um novo capítulo no movimento de direitos dos imigrantes, que nasceu em 2006. Naquele ano, mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas para protestar contra um projeto de lei que tornaria crime a assistência a imigrantes ilegais.



O projeto de lei, do representante republicano F. James Sensenbrenner Jr., de Wisconsin, foi derrotado no Senado. Mas o Congresso não conseguiu chegar a um acordo para reformar o sistema de imigração do país e abordar a questão dos 11 milhões de pessoas que vivem no país ilegalmente.



Jovens sem documentos fizeram manifestações, greves de fome e lobby para pressionar o presidente Barack Obama a assinar uma ordem executiva e trazer alívio para aqueles que chegaram ao país ilegalmente quando ainda eram crianças. Em resposta a essas demandas, Obama lançou em 2012 um programa conhecido como Daca, que impede a deportação e autoriza o trabalho de jovens nessa situação, e é renovável a cada dois anos. Atualmente, 750 mil jovens fazem parte do programa.



Durante sua campanha, Trump prometeu eliminar todos os programas criados por meio de ordem executiva. No entanto, após a eleição, o presidente eleito suavizou o tom de suas declarações, e disse que pode considerar outras opções para beneficiários do programa.



Ativistas disseram que, nas manifestações deste sábado, vão pedir que o programa seja mantido. "Depende de nós defender essa enorme vitória", disse Oscar Hernandez, um dos beneficiários do Daca em Houston.



"Este é um ato de resistência", disse Phil Carrasco, presidente do Grupo Latino de Accion Direto, que vai levar manifestantes de Eugene, no Oregon, para a capital do Estado, Salem. "Nós, imigrantes, temos o poder de proteger uns aos outros e nosso sonho americano", disse. Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão