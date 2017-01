Temer retorna a Brasília e deve passar final de semana na capital federal Agência Estado Link



Sábado - 14/01/2017 - 11h20





Comentários via Facebook:





O presidente Michel Temer voltou para Brasília e deve passar o final de semana na capital federal, conforme informou a assessoria de imprensa do Planalto ao Broadcast. Não estão previstos compromissos oficiais em sua agenda.



Temer deixou sua residência em São Paulo hoje, pouco antes das 10 horas da manhã, e seguiu para o aeroporto de Congonhas. Ele embarcou no avião da presidência que decolou por volta das 10h30, com destino a Brasília.



O presidente estava na capital paulista desde quinta-feira (12), quando participou, em Praia Grande, da solenidade de inauguração da escola municipal de ensino fundamental professor Fued Temer, que leva o nome de um dos seus irmãos.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão