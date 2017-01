Temer deixa casa em São Paulo e embarca em avião da presidência Agência Estado Link



O presidente Michel Temer deixou sua residência em São Paulo, pouco antes das 10 horas de manhã deste sábado, com destino ao aeroporto de Congonhas. Ele embarcou no avião da presidência que decolou por volta das 10h30. Não estão previstos compromissos oficiais em sua agenda para hoje.



A expectativa era de que Temer passasse o final de semana em São Paulo. O presidente está na capital paulista desde quinta-feira (12), quando participou, em Praia Grande, da solenidade de inauguração da escola municipal de ensino fundamental professor Fued Temer, que leva o nome de um dos seus irmãos.



Ontem, Temer passou o dia em compromissos privados. Uma das pessoas que recebeu foi o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.







