Por 'decisão técnica', Piqué fica fora do Barcelona contra o Las Palmas

O técnico Luis Enrique decidiu excluir o zagueiro Gerard Piqué da lista de relacionados do Barcelona para o confronto diante do Las Palmas, neste sábado, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. Segundo o próprio clube, a ausência do jogador aconteceu por "decisão técnica" do treinador.



Piqué se juntará ao goleiro Masip e aos meias Denis Suárez e Sergi Roberto, todos preteridos por Luis Enrique. Com a ausência do zagueiro, Umtiti deve ganhar uma vaga como titular da defesa catalã ao lado de Mascherano.



Coincidência ou não, Piqué foi protagonista de duas polêmicas nos últimos dias. Primeiro, criticou publicamente os árbitros da Espanha ao insinuar um complô contra o Barcelona no país. Depois, liderou o movimento de jogadores do clube que se recusaram a comparecer ao Prêmio Melhor do Mundo da Fifa, em Zurique.



Apesar da ausência do zagueiro, o Barcelona vai com força máxima para encarar o Las Palmas. Terceiro colocado no Campeonato Espanhol, com 35 pontos, o time catalão precisa da vitória para não se distanciar ainda mais do líder Real Madrid, que tem 40 pontos.







