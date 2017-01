Mulher é agredida e roubada por ex-marido no Santana Rafaela Tavares Link



Uma auxiliar de cozinha de 34 anos foi agredida e roubada durante a tarde de sexta-feira (13) enquanto transitava pelo bairro Santana, em Araçatuba. Contudo, ela não foi vítima de um desconhecido. O autor da violência e do roubo é seu ex-marido de 28 anos, atualmente desempregado. Ele foi preso e encaminhado para a cadeia de Penápolis.



Ao ser abordado pela polícia, o homem disse que ainda é apaixonado pela ex-mulher. A mão esquerda dele tem inclusive uma tatuagem com o nome da auxiliar de cozinha, segundo boletim de ocorrência. Porém, o acusado utilizou os membros na tarde de ontem para dar socos e pontapés na antiga companheira. Quando a auxiliar de cozinha caiu no chão, ele tomou sua bolsa e tentou fugir.



Foi nesse momento que a polícia militar recebeu o aviso de assalto em trecho da rua Borba Gato. A equipe localizou o suspeito na rua Antônio Freitas Menezes e durante a revista, encontrou uma bolsa com celular e documentos pessoais de uma mulher. A vítima estava ainda nas proximidades, com um dos joelhos machucado.



Questionado pelos policiais, ele confessou que desejava descobrir o endereço atual da ex-mulher. A vítima contou que o homem exigiu dinheiro quando tomou sua bolsa. Ela relatou ainda que na quarta-feira o ex-marido furtou um televisor e mercadorias da empresa onde a auxiliar de cozinha trabalha. O agressor admitiu ter cometido esse crime também. Ele confessou ter dispersado as mercadorias porque quando as carregava avistou uma viatura da polícia, mas vendeu a TV por R$ 200 em uma boca de fumo no bairro Ezequiel Barbosa.



O desempregado é reincidente tanto na violência doméstica quanto em tomar pertences de outras pessoas. Ele mesmo admitiu ter passagens pela polícia por furto e por agressão enquadrada na Lei Maria da Penha.







