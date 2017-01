Eletrônicos e joias são furtados de casa no Ipanema Rafaela Tavares Link



Sábado - 14/01/2017 - 10h13





Atualização: 14h26 de 14/01/2017



Uma residência no Jardim Ipanema foi alvo de furto na tarde de sexta-feira (13). Entre os objetos levados da casa localizada na rua William Rodrigues Rebua estavam aparelhos eletrônicos e joias. A moradora do imóvel, uma caixa de 40 anos, costuma sair para trabalhar às 13h e retornar às 18h30. Quando ela voltou do serviço reparou que o cadeado de prende o portão estava quebrado e o portão que leva à cozinha, arrombado.



Ao entrar em casa percebeu que tinha sido vítima de furto. De acordo com o boletim de ocorrência, autor do crime carregou três aparelhos de som, um home theater, uma TV de 42 polegadas, um computador de mesa, um notebook, um iPad, um vídeo game Playstation 3, jóias, óculos Ray-Ban e Gucci, além de relógios Marc Kors e Dior.



A vítima conta que ainda não encontrou testemunhas do furto e que não tem câmeras de monitoramento na residência.







