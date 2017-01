Com Irving cestinha, Cavaliers bate o Kings fora de casa na NBA Agência Estado Link



Líder da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers acumulou mais uma vitória na temporada 2016/2017 da NBA. Na rodada de sexta-feira, contou com uma atuação inspirada do armador Kyrie Irving para derrotar o Sacramento Kings por 120 a 108, mesmo fora de casa.



Esta foi a 29.ª vitória do atual campeão da NBA, que tem a ponta da Conferência Leste. Para o Kings, a derrota representou mais um passo distanciando a equipe dos playoffs. Os californianos são somente os nonos colocados do Oeste, com 16 triunfos em 39 partidas.



O triunfo do Cavaliers foi encaminhado no primeiro período na sexta, no qual a equipe marcou mais do que o dobro de pontos do adversário: 32 a 15. Irving terminou como cestinha dos visitantes, com 26 pontos, enquanto LeBron James contribuiu com 16, além de 15 assistências, e Kevin Love com 15, além de 18 rebotes. Kyle Korver ainda marcou 18 pontos vindo do banco. Pelo Kings, destaque para os 26 pontos de DeMarcus Cousins.



Se o líder do Leste venceu, o segundo colocado não ficou atrás e também levou a melhor na rodada de sexta-feira da NBA. No Canadá, o Toronto Raptors passou pelo Brooklyn Nets por 132 a 112 e chegou ao 26.º triunfo na temporada. Já a equipe de Nova York somou a 31.ª derrota e detém a pior campanha da liga.



Mais uma vez, DeMar DeRozan foi o cestinha do confronto, com 28 pontos, auxiliado pelos 20 de Kyle Lowry. Lucas Bebê mais uma vez foi titular, atuando como ala/pivô, e ficou à beira de um "double-double", com 10 pontos e nove rebotes. Pelo Nets, destaque para os 23 pontos de Bojan Bogdanovic.



Na terceira colocação do Leste, o Boston Celtics chegou ao 25.º triunfo na temporada ao derrotar fora de casa o Atlanta Hawks por 103 a 101, graças a uma cesta no último período de Isaiah Thomas. Foram 28 pontos para o armador, sendo 13 no último período. Pelo Hawks, quarto na conferência, destaque para os 23 pontos de Paul Millsap e Tim Hardaway Jr.



Mudando de conferência, no Oeste o armador Russell Westbrook acumulou mais um "triple-double", mas seu Oklahoma City Thunder caiu para o Minnesota Timberwolves fora de casa, por 96 a 86. Apesar dos 21 pontos, 12 assistências e 11 rebotes do jogador, os anfitriões levaram a melhor graças aos 29 pontos e 17 rebotes de Karl-Anthony Towns.



Já o Houston Rockets encerrou de vez sua ótima sequência e sofreu a segunda derrota seguida ao cair diante do Memphis Grizzlies por 110 a 105, mesmo em casa. James Harden marcou 27 pontos e deu nove assistências para o terceiro colocado do Oeste, mas os 22 pontos de Tony Allen definiram o triunfo do sexto da conferência. Nenê ainda marcou 12 pontos para o time texano.



Confira os resultados de sexta-feira na NBA:



Philadelphia 76ers 102 x 93 Charlotte Hornets

Toronto Raptors 132 x 113 Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks 116 x 108 Miami Heat

Houston Rockets 105 x 110 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 96 x 86 Oklahoma City Thunder

Atlanta Hawks 101 x 103 Boston Celtics

Portland Trail Blazers 109 x 115 Orlando Magic

Sacramento Kings 108 x 120 Cleveland Cavaliers

Utah Jazz 110 x 77 Detroit Pistons



Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:



Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers

Chicago Bulls x New Orleans Pelicans

Phoenix Suns x San Antonio Spurs

Washington Wizards x Philadelphia 76ers

Utah Jazz x Orlando Magic







