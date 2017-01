Jogador do Maranhão tem sonho frustrado em Araçatuba Monique Bueno Link



Gustavo viajou, de avião, de sua cidade natal, na última quarta-feira, com destino a Araçatuba. Após fazer paradas em Recife, São Paulo e Campinas, chegou ao município às 23h do mesmo dia. “Achei que alguém estaria me esperando, mas não tinha ninguém. Dormi no aeroporto e fiquei sem comer”, disse ele, ao falar com a Folha da Região, na manhã de sexta.



O atleta afirmou ter jogado futebol em um time de Ibiúna (SP), durante o ano passado. Em novembro do último ano, teve contato com um empresário de futebol, de São Paulo, e pediu ajuda para jogar em uma equipe do interior paulista. “Ele me indicou a AEA. Até vim para Araçatuba e treinei com alguns jogadores no campo do Jardim Palmeiras”, contou.



A reportagem conseguiu falar com o empresário de Gustavo, de São Luís, que não se identificou. Ele informou que o pai do jovem é vigia na rua onde mora e que quis ajudar o menino a realizar seu sonho. “O pai dele arrumou para treinar em Araçatuba e eu resolvi bancar. Transferi R$ 4,5 mil para um homem que intermediou isso. Já vi que perdi o dinheiro, mas, o importante é o Gustavo estar bem”, disse ele, que compraria ainda ontem a passagem de volta para São Luís, no valor aproximado de R$ 1,4 mil.





