Gatinha com marca em formato de coração conquista a internet



Sexta-Feira - 13/01/2017 - 20h25





A internet está cheia de gatinhos fofos, e a mais nova celebridade felina do Instagram é Zoë. A gata, que vive na Holanda, foi adotada 'de surpresa', quando Joanne Smienk foi buscar Izzy, outra fofura da mesma ninhada.



Quando eu fui buscar a Izzy, eu vi a marca de coração na irmã dela", relata Joanne à People. "Extraordinariamente, ninguém tinha percebido antes. Mesmo quando eu disse, as outras pessoas não conseguiam ver."



Mas a marca não foi o motivo pelo qual Joanne resolveu levar Zoë para casa. Ela e Izzy eram as duas únicas gatinhas com a pe.lagem preta e branca, "e claramente elas eram muito ligadas uma à outra", diz a dona.



"Ela é mesmo amável, especialmente conosco. A Zoë ronrona bem alto quando alguém olha para ela." Além da marca de coração, chamam atenção os olhos bem grandes, como os da irmã Izzy







