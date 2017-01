Trump planeja indicar procurador de Maryland número 2 do Departamento de Justiça Agência Estado Link



O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja nomear Rod Rosenstein como número 2 do Departamento de Justiça, segundo uma pessoa ligada ao tema. Rosenstein foi nomeado para seu atual posto de procurador dos EUA em Maryland pelo presidente George W. Bush, em 2005, e manteve a função durante o governo de Barack Obama, recebendo elogios dos democratas no Estado.



O nomeado por Trump para procurador-geral, o senador Jeff Sessions, disse na terça-feira durante sua audiência de confirmação que se recusará a levar adiante questões relacionadas à ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que perdeu para Trump na corrida presidencial, diante das declarações críticas de Sessions a ela durante a campanha. Com isso, o vice-procurador-geral ficaria encarregado de decisões relacionadas a Hillary, se surgir alguma. Uma investigação federal sobre o uso por Hillary de uma conta privada de e-mail enquanto ela era secretária de Estado foi encerrada no ano passado sem acusações apresentadas.



Rosenstein entrou no Departamento de Justiça pela primeira vez em 1990 e levou adiante casos de corrupção pública. Ele atuou como conselheiro para o vice-procurador-geral, entre outros postos, durante os governos de Bill Clinton e George W. Bush. Em 2005, ele foi confirmado por unanimidade pelo Senado como procurador dos EUA em Maryland. Agora, precisaria de novo aval do Senado para o novo cargo. Fonte: Dow Jones Newswires.







